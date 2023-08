Lula indica advogada para vaga no STJ

O presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) deve assinar, nesta terça-feira,29, a indicação da advogada Daniela Teixeira para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação é da jornalista Vera Magalhães, do jornal O Globo. Lula ainda não definiu os nomes que indicará para as outras duas vagas na corte, mas deverão ser de pessoas dos Tribunais de Justiça (TJ).



Daniela Teixeira é considerada uma advogada progressista, mas o fato de ser mulher também pesou a seu favor, principalmente porque Lula ainda não definiu se escolherá uma mulher para a vaga de Rosa Weber, que se aposenta em setembro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Duas ministras no STJ que vão se aposentar este ano. Atualmente a Corte conta com seis mulheres entre as 33 cadeiras. Com a escolha de Teixeira, serão sete. Um dos cotados para as vagas a serem ocupadas por pessoas oriundas dos Tribunais de Justiça, Teodoro Silva Santos conta com o apoio do ministro Camilo Santana (Educação) e de governadores do Nordeste.

Como as últimas escolhas para o STF foram de homens de São Paulo e do Rio de Janeiro, a tendência de Lula seria escolher agora um nome de fora do Sudeste.



O paulista, Carlos Vieira Von Adamek, tem uma relação de proximidade com o ministro Dias Toffoli e foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Conta com o apoio também de advogados progressistas de São Paulo, incluindo integrantes do Grupo Prerrogativas, que se notabilizou diante das críticas ao judiciário na prisão do presidente Lula.