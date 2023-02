Lula interrompe folga na Bahia após temporal em São Paulo

Em decorrência das fortes chuvas que castigaram o litoral paulista, e que já provocaram 36 mortes até o momento de acordo com a Defesa Civil do estado de São Paulo, o presidente Lula (PT), de folga na Bahia para o recesso carnavalesco, cancelou o seu descanso para ir ao estado "acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia".

Após muita especulação de que pudesse aparecer no Carnaval de Salvador, o presidente irá deixar a Base Naval de Aratu nesta segunda-feira, 20, para visitar as cidades de São Paulo afetadas pelo temporal.

O presidente anunciou a viagem pelo twitter: "Conversei hoje com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito Felipe Augusto após as fortes chuvas no litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião", informou.

Conversei hoje com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, @waldezoficial, com o governador de São Paulo, @tarcisiogdf, e com o prefeito @prefeitoFA após as fortes chuvas no litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião. — Lula (@LulaOficial) February 19, 2023

"Todo o governo federal, através da @defesacivilbr e das Forças Armadas, estão à disposição e atuando para ajudar no que for necessário e somar esforços ao governo de São Paulo e prefeituras no auxílio às vítimas.", escreveu o presidente.



Em números atualizados pela Defesa Civil-SP às 23h deste domingo, 228 pessoas estão desalojadas e outras 338 desabrigadas no litoral paulista. Seis cidades da região já declararam estado de calamidade.