Lula marca reunião com todos os ministros para organizar mais entregas | A TARDE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convocou a primeira reunião ministerial do ano com todos os integrantes do primeiro escalão do governo, para às 9h desta segunda-feira, 18.



A ideia do chefe do Executivo Federal é organizar mais entregas com impacto econômico, com o objetivo de melhorar índices de popularidade. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.

De novembro a março, a avaliação positiva do governo subiu dois pontos percentuais, segundo pesquisa da Atlas/A TARDE. Atualmente, 51,7% dos brasileiros aprovam a gestão Lula.

Para aumentar mais a popularidade, o petista contratou o marqueteiro baiano Sidônio Palmeira, que fez sua campanha em 2022.