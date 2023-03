Lula pediu apoio de Lira em reunião, após deputado criticar base do PT

Após a declaração feita por Arthur Lira (PP-AL) de que o governo ainda não tem uma base consistente, um encontro entre o presidente da Câmara e Lula (PT), realizado na última quinta-feira, 9, em Brasília, teve como saldo um pedido de apoio do presidente da República ao deputado federal.



Lula reforçou a Lira a vontade de ter um bom diálogo com o Poder Legislativo, enquanto seus aliados presentes no encontro falaram da necessidade de achar uma solução entre os pontos defendidos por Lira e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Onze Medidas Provisórias do Governo Federal estão travadas no Congresso, esperando pela análise de comissão formada por parlamentares. Para o presidente da República, a importância de resolver o impasse envolve o funcionamento de políticas públicas como o Minha Casa, Minha Vida, além de mudanças estratégicas no governo que precisam de Medidas Provisórias, que por sua vez, necessitam passar pelo Legislativo.