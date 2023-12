Lula: 'planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos' | A TARDE

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou nesta sexta-feira, 1, que "o planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos" e que chegou o momento de "atitudes concretas", em um discurso para os líderes mundiais na COP28 em Dubai.

"O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos. De metas de redução de emissão de carbono negligenciadas. Do auxílio financeiro aos países pobres que não chega", afirmou o presidente brasileiro para quase 140 líderes mundiais.

"De discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes concretas", acrescentou. "Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta?", questionou Lula.

"A conta da mudança climática não é a mesma para todos. E chegou primeiro para as populações mais pobres. Governantes não podem se eximir de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo", prosseguiu.

O país apresentará em Dubai uma iniciativa para lutar contra o desmatamento nas florestas tropicais, com aliados da bacia amazônica e de outros continentes.

"Forjamos uma visão comum com os países amazônicos e criamos pontes com outros países detentores de florestas tropicais", disse Lula.

"O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Temos de fazê-lo de forma urgente e justa".

"Vamos trabalhar de forma construtiva, com todos os países, para pavimentar o caminho entre esta COP28 e a COP30, que sediaremos no coração da Amazônia", destacou o presidente sobre a reunião do clima de 2025, que acontecerá na cidade de Belém (Pará).

O Brasil se ofereceu no ano passado como voluntário para receber a conferência do clima da ONU na região amazônica.

Na COP28, o Brasil tem 1.336 delegados, entre funcionários do governo, empresários e ativistas, o que representa o dobro do número de representantes do país anfitrião, os Emirados Árabes Unidos.

Lula, que no ano passado compareceu à COP27 de Sharm el-Sheikh (Egito) como convidado, pois ainda não havia assumido o cargo de presidente, é um dos protagonistas da reunião de Dubai, onde tem encontros programados com o presidente de Israel, Isaac Herzog, em plena guerra em Gaza, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o chefe de Governo da Espanha, Pedro Sánchez.