Lula quer R$ 175 bi fora do teto para manter Bolsa Família

A equipe de transição do governo Lula (PT) pede uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para que se tire R$ 175 bilhões do teto de gastos, que serão destinados para manter o Bolsa Família durante o mandato do petista.

Com a retirada do valor previsto, o senador Wellington Dias (PT-PI), representante da equipe de transição do governo, acredita que será aberto espaço no orçamento para outras despesas. Segundo ele, esse foi o valor apresentado pela equipe e falta bater o martelo com todos os envolvidos nas discussões.

"Você tem no Orçamento uma previsão de R$ 105 bilhões. Você tem a necessidade de R$ 52 bilhões para colocar mais R$ 200 acima dos R$ 400 que estavam previstos, e precisa de mais R$ 18 bilhões para garantir o [benefício de R$ 150] das crianças, garantir o dinheiro para as famílias que têm crianças. São R$ 175 bilhões fora do teto", disse Dias.

Dessa forma, o montante aberto aberto na peça orçamentária de 2023 permitira o custeio de outros programas sociais, como por exemplo o Minha Casa, Minha Vida e a Farmácia Popular, além de aumentar o volume de investimentos.

O político diz que pedido com prazo de quatro anos evitaria as discussões anuais sobre o tema. "Se tem pessoas passando necessidade e se isso não se resolve em 2023, por que a cada ano tem que criar tensão para poder discutir se aprova ou não uma PEC?", pontuou.

A equipe de transição entende que a aprovação da PEC é necessária para garantir a continuidade do benefício mínimo de R$ 600 do Bolsa Família a partir de janeiro.