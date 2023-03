Lula questiona crescimento da economia em 2022 e projeta investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 2, que a economia brasileira não cresceu nada em 2022, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista afirmou também que é necessário reforçar investimentos no país para impulsionar os índices econômicos brasileiros.

Durante o evento de relançamento do Bolsa Família, nesta manhã, no Palácio do Planalto, Lula falou sobre a divulgação do crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o índice caiu 0,2% em comparação com o trimestre anterior.

“A economia brasileira não cresceu nada no ano passado. O desafio que temos agora é fazer a economia voltar a crescer. Primeiro, não permitir que nenhuma obra fique paralisada neste país”, disse Lula.

“Se não houver investimento privado, que haja público. Se o governo federal não investir dinheiro como indutor do desenvolvimento, nada vai acontecer. Aqui a gente tá lançando programa. Vão investir dinheiro para isso”, continuou o presidente.

A expectativa de Lula com o novo Bolsa Família é distribuir R$ 13,2 bilhões em recursos e atingir 21,86 milhões de famílias. A medida provisória que confirma o retorno do programa tem vigência imediata, no entanto, para ser convertida em lei, terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias.