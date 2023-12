Lula rebate declaração de Macron contra acordo entre Mercosul e UE | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu, neste sábado, 2, a declaração do presidente francês, Emmanuel Macron, que se posicionou contra a aprovação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.

"É um direito do Macron ser contra o acordo, cada país tem a sua posição", afirmou Lula. "O Macron sempre foi o país mais duro para fazer acordo porque a França é o mais protecionista. Não é a mesma posição da União Europeia, que pensa outra coisa", completou.

Macron, por sua vez, afirmou em coletiva de imprensa que é contra o acordo Mercosul-UE porque o considera "antiquado" e "incoerente" com a política ambiental do Brasil.

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia está em negociação há 20 anos e ainda não foi concluído. O governo brasileiro tem tentado avançar com o tema, mas encontra dificuldades em obter consenso entre os países europeus. A expectativa do governo era de avançar com o tema até a reunião do Mercosul, que ocorre na próxima semana no Rio de Janeiro.