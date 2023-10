Lula revela otimismo sobre cirurgia: “Não vão me ver de andador”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 26, que está otimista em relação a cirurgia a que vai ser submetido na próxima sexta-feira, 29, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O petista passará por uma cirurgia chamada artroplastia total do quadril, do lado direito, com anestesia geral.

“Vocês não vão me ver de andador, não vão me ver de muleta. Vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sido operado”, disse Lula, durante o Conversa com o Presidente nesta terça.

Na entrevista, Lula ainda contou que conviver com dores desde a campanha presidencial no ano passado. “A verdade é que eu estou com essa dor desde agosto do ano passado. Desde o processo da campanha, você não sabe a dor que eu sentia. Mas eu pensava que precisava animar as pessoas”, desabafou.

“Depois, eu queria operar depois das eleições. Eu falei: ‘Bom, se eu operar agora, vão dizer o Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado’. Eu resolvi recuperar o Brasil, politicamente, internamente, depois recuperar o Brasil na geopolítica internacional”, declarou Lula.

Apesar do otimismo, o presidente revelou ter medo da anestesia geral. “Eu sempre tive medo de tomar anestesia […] Mas agora eu vou tomar anestesia geral. Tenho que ter muito cuidado com a recuperação, porque eu tenho um compromisso com vocês”.

A cirurgia irá fazer Lula despachar do Palácio da Alvorada, além de ficar um tempo sem sair de Brasília. Ele só deixará o país no fim de novembro, na 28ª Cúpula do Clima (COP) da ONU nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. “Até lá, eu vou ficar aqui em Brasília, não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente”, detalhou.