Lula se reúne com Lira após deputado criticar base na Câmara

Um jantar nesta quinta-feira, 9, marcou o primeiro encontro entre Arthur Lira (PP-AL), que alfinetou a base do governo no início da semana, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não se pronunciou sobre a fala do presidente da Câmara dos Deputados, ainda que alguns aliados tenham saído em sua defesa.



O encontro aconteceu na casa do ministro Paulo Pimenta (Secom), no lago Norte, em Brasília, e também teve as presenças dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e do próprio Paulo Pimenta.

Fala de Lira

Na última segunda-feira, 6, durante evento comercial em São Paulo, Lira disse que o governo ainda precisará de tempo para formar um grupo mais organizado no Congresso, em insinuação a suposta fragilidade da base para aprovar medidas econômicas.

“Porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional”, afirmou o presidente da Câmara na ocasião.