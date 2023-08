Lula sobre ameaça de morte: “Se eu tivesse medo, não seria presidente”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou após sofrer ameaças de morte e a prisão de um dos homens apontados pela Polícia Federal como autor do crime.

“Vocês vão ter notícia de que a Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele tá preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia me matar”, disse Lula durante a cerimônia de relançamento do Programa Luz para Todos, em Parintins, no Amazonas.

O fazendeiro Arilson Strapasson, preso, na tarde desta quinta-feira, 3, em Satarém (PA), pela Polícia Federal, após denúncia de que teria ameaçado dar tiro na barriga do presidente Lula, teve a liberdade provisória concedida nesta sexta, 4.

“Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido e nem era presidente da República. Eu aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late, não morde e, portanto, vou fazer desse país um país civilizado”, completou Lula.