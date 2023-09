Lula sofre pressão para repensar indicação de Flávio Dino ao STF

Com três nomes no radar para indicar ao Supremo Tribunal Federal (STF) no lugar da ministra Rosa Weber, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofre pressão de aliados para repensar a possível escolha por um deles, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.



Senador licenciado e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino é, na opinião de muitos dos aliados do presidente da República, o ministro que tem a postura mais incisiva no combate ao bolsonarismo. As informações são da coluna de Paulo Cappelli, no portal Metrópoles.

Dessa forma, sua indicação ao cargo de ministro do Supremo deixaria uma lacuna para a qual não há um substituo. Também são cogitados para a vaga de Rosa Weber o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.