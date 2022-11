Lula tem encontro com Weber para “distensionar” relação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 9, com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber. O encontro foi rápido e durou cerca de dez minutos.

Participaram da reunião dez ministros da Corte. Luís Roberto Barroso não compareceu por estar no Egito. Depois do Supremo, o petista se dirigiu para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para encontrar o presidente da Corte, Alexandre de Moraes.

Na entrada no STF, o senador eleito Flávio Dino (PSB), que também participou do encontro com ministros, ressaltou que essa é uma reunião institucional para “distensionar” os ânimos com o Judiciário.

“É um sinal político de que a era de ataques acabou”, disse Dino ao ser interpelado por jornalistas.