Mauro Cid disse a Wajngarten que Bolsonaro o "arrastava para a lama"

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten que se sentia sendo arrastado para a lama por causa de Bolsonaro. As mensagens foram obtidas pela coluna de Juliana dal Piva, no UOL.

No dia 4 de abril, por meio do WhatsApp, Wajngarten enviou um texto do jornalista Ricardo Noblat, no portal Metrópoles, que tinha o título "Bolsonaro arrasta com ele para a lama seus mais fiéis servidores". Mauro Cid é citado no texto e responde: "Não deixa de ser verdade".

A mensagem foi enviada um dia antes do depoimento de Cid para a PF no inquérito que apura o desvio das joias sauditas presenteadas à Presidência da República.

Sobre as mensagens, Wajngarten não quis comentar o teor dos diálogos. Já a defesa de Mauro Cid, que está preso e negocia uma delação com a Polícia Federal, disse que "não tinha nada a declarar".