Médico de Bolsonaro descarta nova cirurgia após internação em SP

O médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, descartou nesta terça-feira, 12, a possibilidade de realizar um novo procedimento cirúrgico no ex-mandatário, como havia sido previsto para corrigir as alças intestinais, uma parte móvel do intestino. De acordo com o médico, Bolsonaro está com ‘função intestinal adequada’, sem obstruções e com bom funcionamento.

Nesta manhã, o ex-presidente foi submetido a duas cirurgias para corrigir hérnia de hiato e desvio de septo, no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. A expectativa é que ele tenha alta hospitalar entre quarta, 13, e quinta-feira, 14.

Diferentemente das outras cirurgias, a de alças intestinais poderia estar relacionada a facada que Bolsonaro sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral. Ele foi ferido por Adélio Bispo de Oliveira na cidade mineira de Juiz de Fora.