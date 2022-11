Mercado aciona Lira e Pacheco sobre PEC da Transição, diz colunista

Empresários preocupados com os efeitos no mercado financeiro têm ligado diretamente para o presidente da Câmara das Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD), para que os dois atuem diretamente para a diminuição do valor de R$ 175 milhões acima do teto de gastos proposto pela PEC da Transição para que seja possível custear promessas de campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como a manutenção do Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) em R$ 600 a partir de 2023, além de outras medidas.

De acordo com o colunista Igor Gadelha do Metrópoles, Lira e Pacheco têm sido acionado por esse grupo de empresários por causa das consequências da concessão do valor pedido pela equipe de transição do próximo chefe do Executivo nacional e pelas declarações de Lula pondo a responsabilidade fiscal em segundo plano. Gadelha salienta que as falas do futuro presidente foram mal digeridas pelo mercado financeiro, lembrando que, na quinta-feira, 17, por exemplo, a bolsa de valores de São Paulo encerrou em baixa e o dólar, em alta.

Pacheco tem feito declarações dizendo que deverá haver boa vontade do Congresso para a aprovação da proposta. O chefe do Senado, no entanto, ainda não se manifestou publicamente após a apresentação do texto da PEC no Senado.

Já Arthur Lira tem sido mais soturno nas suas manifestações sobre o tema e evitado falar especificamente sobre a PEC. De acordo com o colunista, há a expectativa do time de Lula de que o alagoano apoie a proposta na Câmara.