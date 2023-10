“Mercosul está em risco”, diz Haddad sobre eleição na Argentina

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou que o Mercosul está em risco por conta das chances de vitória de Javier Milei na eleição presidencial da Argentina.



“Não se sabe o alcance da narrativa do candidato que lidera as pesquisas na Argentina”, disse Haddad nesta segunda-feira, 25, durante o 18º Fórum de Economia da FGV, realizado em São Paulo.

Milei é simpatizante de Jair Bolsonaro (PL) e já chamou Lula (PT) de socialista. O antídoto para a vitória do candidato de extrema-direita na Argentina, segundo Haddad, é firmar acordo com a União Europeia.

“A própria Europa está com dificuldade de enxergar o futuro com o que ocorreu nos últimos anos, sobretudo no último ano, sem uma parceria com a América do Sul”, justificou.