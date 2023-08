Michelle Bolsonaro será intimada a depor à Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) concluiu que intimará a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a prestar depoimento sobre a suposta tentativa de venda ou apropriação de joias e outros presentes recebidos pelo ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL). A medida surge após a interceptação das mensagens do assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara.



De acordo com apurações da coluna Paulo Capelli, do portal Metrópoles, a intimação será pedida à PF pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte. Investigadores apontam indícios de crime de peculato por parte do ex-presidente e da ex-primeira-dama.

A presidente do PL Mulher é lembrada em conversas entre o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outros ex-assessores de Bolsonaro por um presente que teria "sumido".