Michelle Bolsonaro tem peso decisivo na escolha de candidatos do PL | A TARDE

Presença frequente nas reuniões do PL, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro passou a ter peso decisivo na batida de martelo sobre os candidatos que disputarão levaram o nome do PL nos municípios em 2024, segundo informações da coluna Bela Megale, do jornal O Globo.

Durante o encontro, a mulher de Bolsonaro vem apontando quadros femininos que considera mais preparados para disputar as eleições do ano que vem. As reuniões costumam ter a presença de Jair Bolsonaro, do presidente do partido Valdemar Costa Neto, do líder da sigla na Câmara, Altineu Côrtes, e do general da reserva Walter Braga Netto, que se tornou funcionário do partido.



Presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro vem rodando os estados brasileiros para filiar mulheres ao partido, tendo em vista que Michelle pretende se candidatar a uma vaga no Senado em 2026.