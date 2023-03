Ministro Luís Roberto Barroso deixa hospital em Brasíllia

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, teve alta neste domingo, 12, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, onde havia sido internado para tratar de uma hérnia abdominal no fim de fevereiro.

Barroso chegou a ser internado na UTI do hospital para uma cirurgia, mas deixou a unidade na quinta-feira, 9, e estava em um quarto. Ele permanecerá em repouso em casa por alguns dias.

Já internado, Barroso participou virtualmente da sessão da Corte do dia 1º de março. Entretanto, depois houve uma observação intestinal e ele precisou passar por duas novas cirurgias.

Outro ministro do STF, Nunes Marques, também se internou no mês passado por um problema no aparelho digestivo. Nunes Marques passou por uma cirurgia em 16 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para revisão de uma cirurgia bariátrica feita em 2012.