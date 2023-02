Ministro quer investimento em alarmes para combater desastres

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, defendeu a necessidade de mais investimentos em sistemas de alarmes por sirenes e uma maior parceria com prefeituras para que as cidades possam reagir mais rapidamente no socorro de pessoas em situações como as das fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana.

"É importante a gente entender que nós precisamos criar alertas localizados e com preparação dessa comunidade. Sirenes, por exemplo, e toda a população ser preparada para isso, a igreja, a escola, os comerciantes, a sociedade", afirmou Góes em entrevista nesta terça-feira, 21, à Globo News.

Segundo ele, os alertas apenas por canais de televisão e emissoras de rádios e por aplicativos de troca de mensagens, como tem sido feito, são insuficientes.

"Se continuarmos com alertas apenas por mensagem de SMS, por WhatsApp, pelos rádios, pela televisão, dizendo claramente a quantidade de chuva que está prevista para a região, que pode ter deslizamento de encostas, que as pessoas evitem o lugar, isso dificilmente vai atender a expectativa que nós temos de proteção integral da vida das pessoas, porque há uma resistência de todos nós, a gente diminui a possibilidade daquele fato acontecer”, explicou o ministro.

Além disso, Góes salientou a importância da parceria com as prefeituras pelo país. "Temos que ampliar junto com os municípios e os estados brasileiros, colocar a maior quantidade de sistemas possível nessas regiões -- que vai demorar tempo até serem providenciadas soluções definitivas através de moradias de não risco -- , para que todo mundo leve em consideração aquele alerta que é dado".