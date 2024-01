Moraes deixou de se exercitar no Comando Militar para evitar paparazzi | A TARDE

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (STE), Alexandre de Moraes não treinará mais na academia do Comando Militar do Planalto porque quer evitar paparazzi.



Moraes começou a treinar no local em 2019, a convite do primeiro ministro da Defesa do governo Bolsonaro (PL), o general Fernando Azevedo e Silva. Os dois se aproximaram em 2016, quando Moraes era ministro da Justiça e Segurança Pública e Azevedo era comandante militar do Leste e um dos responsáveis pela segurança da Olimpíada daquele ano, que aconteceu no Rio.

Em agosto de 2022, porém, Moraes foi "desconvidado" a continuar na academia e suspeita que Bolsonaro foi o responsável por fazê-lo deixar de frequentar o local.

Quando o atual comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, convidou Moraes para voltar a usar a academia, o ministro agradeceu, mas recusou, usando como justificativa o risco de ser fotografado. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.