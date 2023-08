“Não podemos aceitar um neocolonialismo verde”, diz Lula nos BRICS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas nesta terça-feira, 22, aos países ricos, especialmente os europeus, que estariam aplicando vetos e sobretaxas a nações em desenvolvimento que não cumprem as determinações ambientais da União Europeia. Segundo ele, o comportamento é uma espécie de “neocolonialismo verde”.

O comentário de Lula foi feito na África do Sul, durante uma reunião dos BRICS — grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias, sob o pretexto de proteger o meio ambiente", afirmou o presidente da República.

Lula também aproveitou para exaltar o retorno das relações do Brasil com países do continente africano. De acordo com o petista, a África oferece várias possibilidades à economia brasileira.

“Em meus dois primeiros mandatos, o continente africano foi uma prioridade. Fiz doze viagens à África e estive em vinte e um países. O Brasil está de volta ao continente de que nunca deveria ter se afastado. A África reúne vastas oportunidades e um enorme potencial de crescimento”, declarou Lula.