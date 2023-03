No Planalto, Zé Trovão diz estar 'tentando mostrar diplomacia'

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC), que usa tornozeleira eletrônica por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) após ameaças à Corte, foi ao Palácio do Planalta nesta terça-feira, 7, para se reunir com o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Na ocasião, o bolsonarista disse a jornalistas que o encontro é uma "tentativa de diplomacia".

"É um encontro em que a gente está tentando mostrar uma diplomacia, ter respeito entre os Poderes, fazer com que a gente consiga trabalhar. Era essa a intenção de falar com o ministro Padilha", disse Zé Trovão, que não tem permissão para dar entrevistas, somente falar no plenário da Câmara dos Deputados.

Ex-líder dos caminhoneiros, Zé Trovão foi preso em 2021 por ameaças ao STF e por incentivar atos golpistas. Eleito deputado federal nas eleições do ano passado, ele conseguiu tomar posse no cargo por não ter condenações anteriores.