No RS, Lula diz que vândalos serão banidos da política | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 15, que os “vândalos” serão banidos da política em um futuro próximo.



Durante visita ao Rio Grande do Sul, Lula criticou os disseminadores de fake news. Ele ainda anunciou um auxílio no valor de R$ 5.100 para lá afetados pela chuva no estado.

“A gente tem que acreditar na humanidade mais sensível apesar da nojeira da fake news e do comportamento de uns vândalos, que mais dia menos dia vão ser banidos da política", disparou o líder petista.

