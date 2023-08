Novo PAC prepara PPP para gerir o sistema São Francisco, diz Rui

Durante reunião do Consórcio Nordeste em Brasília, nesta quarta-feira, 26, o Ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), anunciou que já estão em andamento os preparativos para estabelecer uma parceria público-privada (PPP) no âmbito do Novo PAC, com o objetivo de operar o Sistema São Francisco.

O Ministro enfatizou o interesse em firmar um acordo, juntamente com os governadores do Nordeste, logo no início do PAC, para garantir uma gestão profissional e segura desse sistema. “Queremos assinar com vocês (governadores), na largada do PAC, um documento que garanta ao sistema uma gestão profissional, uma operação segura e sem amadorismo”.

No evento, Rui Costa ressaltou ainda que a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil já está ativamente envolvida nessa iniciativa de PPP, buscando assegurar uma nova forma de gestão para o Sistema São Francisco. “O Sistema São Franscisco é mais do que um canal. Vamos concluir obras complementares e promover a operação. Estamos falando de um dos maiores sistemas hídricos do mundo”.

Vale destacar que o Rio São Francisco é responsável por suprir cerca de 70% de toda a oferta de água na região Nordeste do Brasil, onde reside aproximadamente 28% da população do país. Apesar disso, essa região enfrenta uma disponibilidade de água bastante limitada, representando apenas 3% do total disponível no país.