Opiniões se dividem quanto a suposta perseguição a Bolsonaro | A TARDE

No levantamento realizado pelo instituto Atlasintel, parceiro de A TARDE, sobre a operação Tempus Veritatis (Hora da verdade), que apura o planejamento de um golpe de estado, uma das perguntas foi se o ex-presidente Bolsonaro estaria sendo vítima de perseguição.

O instituto colheu as opiniões de 1.615 pessoas através de formulários distribuídos aleatoriamente pela internet em territórios geolocalizados. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.



Para 42,2% dos entrevistados, Bolsonaro é, sim, perseguido pelo Judiciário, contra 40,5% que pensam o contrário. Destaque para as regiões Sul (59,4%) e Sudeste (53,9%), onde a maior parte dos entrevistados crê na hipótese de perseguição.

Mas, quando a pergunta é sobre quem deve ser investigado por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, 46% concordam que Bolsonaro seja alvo de inquérito.

Os manifestantes que participaram da invasão à Praça dos Três Poderes devem ser investigados na opinião de 45% dos entrevistados. Generais envolvidos na elaboração de uma minuta de estado de sítio e políticos ligados a Bolsonaro e envolvidos nas reuniões para o planejamento de um golpe devem ser investigados para 39% e 36% dos respondentes, respectivamente.

Prisão

Quando o assunto é a prisão dos envolvidos nos atos, 44% defendem que os manifestantes sejam encarcerados, 42% querem ver Bolsonaro na cadeia, mas com os políticos (33%) e generais (29%) a condescendência é maior.

Já quando a pergunta é se o entrevistado (a) acredita na prisão de Bolsonaro, apenas 38,2% responderam que sim. No entanto, entre os que ganham de R$ 5 a 10 mil, o índice salta para 71,9%. Sobre as consequências de um eventual estado de sítio, 44% acreditam que ao ministros do STF seriam presos, 42% que haveriam novas eleições, 37% acham que seria restabelecida a ordem e 34% que o Brasil ficara isolado no cenário internacional.

Outros 34% acreditam que o presidente Lula seria preso, bem como os adversários políticos de Bolsonaro (31%). O Exército atiraria em manifestantes na opinião de 33% dos participantes da pesquisa e 30% acham que o Brasil entraria em guerra civil.

Caso o estado de sítio fosse, de fato, decretado, 39,1% acreditam que Bolsonaro ainda seria presidente e 29% acham que não. Para 47,3% dos respondentes, o Brasil vive uma ditadura do Judiciário, percentual que aumenta entre as pessoas com ensino médio (64,5%). Entre os que discordam, 16,7% apontam abusos cometidos pela Justiça.

Outro dado relevante é a simpatia demonstrada por Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 51,1% das pessoas não simpatizam com o ex-presidente, diante de 39,6% que se dizem simpáticos a ele. Entre os nordestinos (84,4%) e beneficiários do Bolsa Família (68,9%) a antipatia a Bolsonaro é ainda maior.

AtlasIntel

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.