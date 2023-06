Otto rebate ofensa de Ibaneis a Rui Costa: "Por que não te calas?"

O Senador Otto Alencar (PSD) saiu em defesa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). Pelo twitter, Otto respondeu as declarações do governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), que classificou o ex-governador da Bahia como um idiota completo.

Em sua resposta, Otto lembrou da prisão de Ibaneis, acusado de omissão durante a invasão da Praça dos Três Poderes por manifestantes golpistas em 8 de janeiro, e mandou que o governante se calasse.

"Por que não se calas, @IbaneisOficial? Governador do dia 8 de janeiro, afastado do cargo, fez tudo errado, com a ação inconsequente de estimular o golpe. Afastamento, mesmo que temporário, mácula e deslustra o que já tem pouco brilho", disse o senador baiano.

A insatisfação do Governador do DF estaria ligada à inclusão do Fundo Constitucional, que financia segurança, saúde e educação no Distrito Federal, no arcabouço fiscal, o que deve reduzir os recursos para sua gestão.

Confira a postagem do Senador:



