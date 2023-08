Pai de Mauro Cid é proibido de visitar filho na prisão

Também investigado no caso de compra e venda de joias entegues ao governo Bolsonaro como presentes, o general Mauro Lourena Cid foi proibido de visitar na prisão o filho, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Mauro Cid está preso por participar de um esquema de adulteração de cartões de vacinas. Além disso, ele também é investigado pela comercialização das joias. Como também é investigado pelo mesmo caso, Mauro Lorena Cid perdeu direito de visitar o filho. A decisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

A decisão de Moraes de proibir o contato entre Mauro Lorena Cid e Mauro Cid é algo comum do ponto de vista judicial, para evitar uma eventual tentativa de combinar versões ou obstruir o trabalho de investigação. Os dois são investigados inclusive por organização criminosa.

A investigação da Polícia Federal colocou Mauro Cid como responsável por negociar joias e relógios nos Estados Unidos com a ajuda do pai. As contas do general teriam sido usadas para repassar o dinheiro que entrou com a venda dos presentes. O general também aparece no reflexo da caixa de escultura enquanto fazia foto para anunciar o objeto.