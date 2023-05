Partidos do Centrão e PT são os que mais recebem emendas parlamentares

O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Centrão compõem o top 5 de legendas que mais recebem emendas parlamentares tanto na Câmara quanto no Senado.



As exceções são o PSB, historicamente ligado à esquerda, e o PL, que embora seja um partido tradicionalmente de centro, passou a atrair a extrema-direita desde a filiação, em 2021, do então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

O ritmo da liberação depende do Executivo Federal. Uma das principais reclamações de deputados é a suposta lentidão do governo em liberar as emendas. Nos últimos dias, o Planalto sofreu derrotas importantes no Congresso.

Na Câmara, o PT lidera o ranking dos partidos com parlamentares que mais recebem emendas, com R$ 346,1 milhões, seguido de PSD (R$ 234,8 mi), União Brasil (R$ 212 mi), PP (R$ 199,2 mi) e MDB (R$ 176,5 mi). Já no Senado, a liderança é do PSD, com R$ 241,1 milhões, seguido do MDB (R$ 148,9 mi), PT (R$ 76,5 mi), PSB (R$ 65,3 mi) e PL (R$ 57,9 mi).