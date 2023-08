PEC do Senado vai exigir que só militares da reserva disputem eleições

Os senadores da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para proibir que militares da ativa sejam candidatos a cargos eletivos. Diante disso, para concorrer às eleições oficial deverá ir para a reserva (que é a aposentadoria para militares).

O texto da PEC foi debatido em encontro na sede do Ministério da Defesa, pasta comandada por José Múcio, nesta quarta-feira,30. Além de Múcio, também participaram da reunião o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e os líderes do governo no Senado e no Congresso – Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), respectivamente.

“Não são muitos casos [de ministros], os maiores são os de candidatura. Por isso, [o texto da PEC] está restrito a esses. Para também não parecer uma discriminação. Não pode ser isso, não pode ser aquilo. A preocupação fundamental é com o processo eleitoral, disse o líder do governo no Senado.

A matéria será apresentada ao Senado nas próximas semanas, de acordo com Wagner. No entanto, o senador afirmou que a medida não deverá valer para a eleição municipal de 2024, em função do tempo de tramitação.

“No texto da PEC está dito que ela não vale para eleições que aconteçam até um ano depois da promulgação e isso seguramente será depois de outubro e não alcançara eleição do ano que vem”, disse Wagner.

A ideia dos senadores que trabalham a PEC é buscar ao menos 27 assinaturas no Senado para iniciar a tramitação do texto. Eles esperam fazer isso na semana seguinte à do 7 de Setembro.

Depois, o texto terá de ser aprovado por maioria qualificada nas duas Casas do Congresso para valer, o que o governo calcula que possa acontecer entre o final deste ano e o início do próximo.