Perícia de rachadinha de Carlos Bolsonaro é encerrada | A TARDE

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) finalizou o relatório da perícia dos dados da quebra de sigilo do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), acusado da prática de rachadinha.



Carlos e 26 assessores e empresas ligadas ao vereador estão incluídos no relatório, que foi finalizado nas primeiras semanas de fevereiro. A primeira versão do relatório, pronta em abril de 2023, precisou voltar para a perícia com mais perguntas da investigação. Com informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

O ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL), o aposentado da Marinha Mercante Waldir Ferraz, disse em 2022 que o esquema de rachadinha teria sido implantado pela ex-mulher do presidente, Ana Cristina Valle, e seria utilizado nos gabinetes de Jair e dos filhos do ex-casal, Flávio e Carlos.