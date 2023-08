PF pede quebra de sigilos bancários e fiscais de Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) pediu, nesta sexta-feira, 11, autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar o sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação é do jornal O Estado de S.Paulo.

A PF também estima realizar um novo depoimento com o mandatário para esclarecer sobre o esquema internacional de venda de joias e presentes ilegais que recebeu durante mandato. O avanço nas investigações é considerado mais um passo para o decreto da prisão do ex-mandatário.

A entidade de segurança federal também deve ouvir a ex-primeira-dama Michelle (PL) que prestará depoimento sobre o mesmo assunto. Para além, a PF ainda acionou o FBI para avançar nas investigações nos Estados Unidos.

De acordo com as apurações do jornal, o diretor geral da PF, Andrei Passos, conversou por telefone com o ministro da Defesa, José Mucio, e com o comandante do Exército, general Tomás Paiva.