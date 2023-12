PGR envia mais 13 acordos com réus do 8 de janeiro ao STF | A TARDE

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou mais 13 acordos de não persecução penal fechados ao Supremo Tribunal Federal (STF) com réus acusados de participação nos atos golpistas do 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes. No total, 28 acordos já foram assinados e aguardam a homologação do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Nos documentos, os réus admitem culpa nos crimes de incitação e associação criminosa e concordam em pagar multas. Os valores variam entre R$ 5 mil a R$ 20 mil. Eles também precisam prestar 300 horas de serviço à comunidade e assistir um curso de democracia, e não podem manter contas em redes sociais.

Moraes paralisou o andamento de 1.125 denúncias, para que a PGR analise a possibilidade de fechamento dos acordos. A PGR também já enviou 93 minutas de acordos para as defesas dos réus.