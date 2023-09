Ponte entre Brasil e Bolívia será discutida em comissão na Câmara

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados vai realizar, nesta quinta-feira, 14, audiência pública para debater a construção da chamada Ponte Binacional Brasil-Bolívia, ligando as cidades de Guarajá-Mirim (RO) e Guayaramerín (Bolívia) passando pelo rio Mamoré. A audiência está marcada para as 10 horas no plenário 12.

O autor do requerimento para a realização da audiência é o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO). Sua intenção, conforme o pedido apresentado, é considerar "os interesses da população das cidades fronteiriças e discutir medidas estruturais que devem ser adotadas para realização da construção".

Ele define a obra como "fundamental" para a exportação de produtos das regiões Norte e Sudeste do Brasil para Bolívia, Peru e Chile. "Além disso, facilitaria a saída de mercadorias pelo Oceano Pacífico", acrescenta.