‘Posso ser horrível, mas o outro é péssimo’, diz Bolsonaro sobre Lula | A TARDE

Em encontro com apoiadores na manhã do último domingo, 14, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), fez uma comparação entre ele mesmo e seu sucessor no cargo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



“Nós estamos no mesmo barco pessoal. Se alguém porventura aqui votou no PT, pode ser que exista: não dá para comparar, eu posso ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo”, declarou.

A fala de Bolsonaro acontece dias após o presidente nacional do seu partido, Valdemar Costa Neto, elogiar publicamente Lula. A pressão de bolsonaristas fez Valdemar dizer que a fala foi tirada de contexto e que é leal ao ex-presidente da República.

No mesmo encontro, Bolsonaro fez críticas ao PT e acusou, sem provas, o partido de ser aliado do Hamas.