Presidente da Câmara diz que PF tem cometido excessos em investigação

O presidente da Câmara dos Deputados criticou com veemência a atuação da Polícia Federal nas investigações. Em entrevista a Folha. de S. Paulo, Lira disse que alguns policiais da instituição têm agido com excessos.

"A questão do ministro Flávio Dino, comigo, a relação é muito boa. No Parlamento, ele tem lá suas dificuldades com a oposição, é normal do processo. O que não deve ter é uma polícia política, para nada. Isso é o pior dos mundos. Nem um polícia com autonomia para fazer o que quer. Nós não temos isso. Polícia é órgão de estado para cumprir determinações legais. (...)Ela tem que ir até a investigação. Acabou a investigação, acabou o papel. Ela não pode ir além disso. Tem policiais indo além disso", disse.

Dentre as críticas de Lira, está a condução em relação ao instituto da Delação Premiada fechada pela Polícia Federal, sem a participação do Ministério Público Federal.

"Ruim. Tem que ter o aval [do MPF]. De qualquer maneira, o Ministério Público é o dono da ação. Se ele não participa, se ele não vê, se ele não discute, na frente, como é que vai andar? Então, acho que quando você começa a extrapolar os seus limites, você começa a desvirtuar o sistema institucional brasileiro".

Arthur Lira ainda se posicionou de forma contrária a delação feita com réu preso. "Eu sempre condenei, ontem e hoje, delação de réu preso. Todo mundo era contra a delação de réu preso lá atrás. Nós estamos tratando de delação de réu preso hoje de novo, feita pela Polícia Federal. Emitir juízo de valor sobre a questão de mérito, não vou fazer, não conheço o conteúdo da delação. Agora ponto pacífico é que delação de réu preso é impossível".