Produtora da campanha de Bolsonaro recebeu R$ 2,8 milhões do governo

Uma produtora de vídeos que presta serviços de propaganda para o governo federal já recebeu R$ 2,8 milhões desde 2019. A informação é da coluna Rodrigo Rangel, do site Metrópoles.

A empresa foi escolhida para desenvolver o material audiovisual para a campanha de Bolsonaro à reeleição e teria sido levada pelo publicitário José Trabulo Júnior, apontado como homem de confiança do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Trabulo já atuava informalmente na pré-campanha de Bolsonaro antes mesmo de deixar o cargo de diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, no mês passado.

Ele também já teria trabalhado em campanhas de Ciro Nogueira no Piauí.

A publicação apurou que no endereço onde funciona a produtora há mais de uma empresa registrada em nome do publicitário Ricardo Martins.

A principal delas é a Aldeia Filmes, que foi contratada pelas grandes agências de publicidade que têm contratos milionários com o governo federal.

Ao site, Ricardo Martins disse que não comentaria as revelações por causa de uma cláusula de confidencialidade que há no contrato com a campanha de Bolsonaro.

Ele disse que outra empresa de sua propriedade irá atuar na campanha de Bolsonaro, mas não disse qual.