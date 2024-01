Provas anuladas da Odebrecht atingem casos nos EUA e América Latina | A TARDE

A anulação das provas produzidas no âmbito da operação Lava-jato com relação a propinas pagas pela empreiteira Odebrecht podem interferir no andamento de processos nos EUA e na América Latina.

Despacho sigiloso, obtido pela coluna de Guilherme Amado do site Metrópoles, mostra que Toffoli estendeu a Carlos Pólit, ex-controlador-geral do Equador suspeito de receber propinas da empreiteira, a anulação das provas apresentadas no acordo de leniência da Odebrecht.

Pólit responde a uma acusação por lavagem de dinheiro nos EUA envolvendo a empreiteira e já foi condenado no Equador. O mesmo entendimento já foi aplicado por Toffoli em favor de estrangeiros processados no Peru e no Panamá.

No Brasil, o ministro já derrubou as provas da leniência da Odebrecht em diversos processos. Em setembro, ele dweterminou uma anulação ampla, geral e irrestrita desse material. Com isso outros alvos de ações abertas a partir das delações da Odebrecht em outros países podem ser beneficiados. Os delatores da empreiteira citaram crimes de corrupção no Brasil e outros 11 países.