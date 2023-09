PSD e PL tiram 60 prefeitos de SP do PSDB esse ano

Partido que em Salvador tem o presidente da Câmara Municipal e que se articula para apoiar o atual prefeito Bruno Reis (União Brasil), o PSDB sofre em São Paulo as consequências de ficar de fora do governo estadual pela primeira vez em 28 anos.

Do dia em que Tarcísio de Freitas (Republicanos) assumiu o cargo de governador de São Paulo, 1º de janeiro, para cá, 60 prefeitos de municípios paulistas deixaram o PSDB. Os principais destinos foram o PSD, com 50 dos 60 antigos tucanos, e o PL, com cinco dos 60 ex-filiados ao PSDB.

A mudança de partido para os prefeitos teve, entre outras coisas, o intuito de se aproximar do governo estadual. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, é secretário de Governo de Tarcísio de Freitas. Com informações do Uol.