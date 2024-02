PT pediu que Partido Comunista Chinês bancasse viagem à China | A TARDE

Partido do presidente da República, o PT pediu que o Partido Comunista Chinês (PCCh) bancasse a viagem de dois dirigentes para a China no início do ano passado, segundo o Blog do Noblat, do portal Metrópoles. A justificativa foi a dificuldade financeira da legenda brasileira.



O Partido Comunista Chinês aceitou custear a viagem do secretário de Relações Internacionais do PT, Romenio Pereira, e da secretária-executiva do Foro de São Paulo, Monica Valente.

O intuito da missão petista no país asiático, que aconteceu entre 25 de fevereiro e 3 de março, era manter o diálogo entre o PT e o PCCh.