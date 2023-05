Relatora da CPMI do 8/1 quer convocar Bolsonaro e militaes para depor

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que é a relatora da CPI do 8 de janeiro, que investiga os ataques golpistas à sede dos Três Poderes em Brasília, afirmou que pretende convocar militares e se debruçar sobre os episódios que ocorreram entre a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os atos antidemocráticos.

Ao jornal Folha de São Paulo, a senadora disse que o colegiado não vai poupar o governo Lula (PT), mas chama atenção para o papel do Governo do Distrito Federal — e afirma que há chances "reais" do governador Ibaneis Rocha (MDB) ser convocado. "Se tiver que chamar todos eles, chamaremos".

"Há possibilidade de ele vir. Isso é um fato. De novo, pode ser também que não venha. Nós temos 180 dias. Então eu acho que, nesses dois primeiros meses, é importante tomar pé da situação. O que você tem. E depois partir. Se tiver que fazer uma ação mais ostensiva, sim. Se tiver que chamá-lo, nós vamos chamar. Até porque é absolutamente possível disso acontecer, né?", disse a relatora sobre a possível convocação de Bolsonaro.

Sobre Anderson Torres e demais militares, a relatora disse que o ex-ministro de Bolsonaro "é um nome que também será ouvido".

"Até pela função dele. Naturalmente será ouvido. Até acredito que será logo. É um nome que será ouvido com toda certeza. A gente vai convocar militares. Isso aí com certeza a gente vai. Quais são também eu ainda não sei te dizer, mas teremos o chamamento", disse.