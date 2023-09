Relatório da CPI das Americanas responsabiliza acionistas por fraudes

O relatório alternativo apresentado pela bancada do PSOL à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Americanas, nesta quinta-feira, 14, pede para responsabilizar o trio de acionistas, Beto Sucupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, pelo rombo financeiro nas contas da empresa. A medida está sob análise dos integrantes do colegiado.

O documento ainda sugere o indiciamento dos empresários com a justificativa de que eles possuíam “alto grau de influência, sabiam da fraude e das inverdades lançadas em balanço".

Além do trio, os socialistas propõem a inclusão da PWC Brasil e da KPMG no grupo de responsáveis pela crise das Americanas, que teriam omitido as inconsistências contábeis em auditorias contratadas pela varejista.

“Há elementos e indícios suficientes para apontar a responsabilidade dos acionistas de referência […] afinal eles são corresponsáveis pelos danos decorrentes da fraude contábil nos balanços da Companhia divulgados com inverdades e informações falsas, seja por dolo ou culpa, ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia”, acrescenta o relatório.



A CPI estava prevista para ser encerrada nesta quinta-feira, 14, contudo, foi prorrogada para mais uma semana por determinação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).