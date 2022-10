Renato Casagrande vence eleição para governo do ES, aponta instituto

Renato Casagrande (PSB) é o governador do Espírito Santo. De acordo com o instituto Datafolha, ele derrotou o candidato Bolsonarista Carlos Manato (PL), neste domingo, 30.



Casagrande vai comandar o estado pela terceira vez. Ele foi eleito em 2010 e perdeu a reeleição, em 2014, para Paulo Hartung (MDB).

Em 2018, o político voltou a disputar a eleição estadual e ganhou de Manato, após receber 55%, contra 27% do adversário.

O político do PSB, venceu as eleições do primeiro turno após receber 46,94%, contra 38,48% do adversário. Casagrande vai comandar o Palácio Anchieta ao lado do vice Ricardo Ferraço (PSDB).