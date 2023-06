Rui Costa explica declaração dada sobre Brasília: "Não fui feliz"

O Ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou, nesta quarta-feira, que a declaração em que disse que Brasília é "uma ilha da fantasia", nada tem a ver com o Distrito Federal.

No Twitter, Rui Costa disse que “desabafou e demonstrou inconformidade com o processo de escolhas e decisões tomadas”. “Ao citar Brasília como centro do poder político, não fui feliz nas minhas palavras, o que permitiu que alguns transformassem a minha declaração em um ataque à cidade ou ao povo.”

O ministro afirmou que “o desabafo nada tem a ver com brasileiras e brasileiros que vivem na capital, com seus familiares, lutando, sonhando e passando dificuldades como tanta gente em todas as cidades do país.

urante evento em Itaberaba (BA), na sexta-feira (2/6), Rui Costa disse que Brasília é uma “ilha da fantasia”. “Aquele negócio de botar a capital do país longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil”, afirmou.