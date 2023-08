Rui Costa inicia turnê de viagens pelo Brasil para apresentar PAC

Com pontapé inicial na Bahia, o próximo destino a receber as novidades sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) será São Paulo. Isso porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), pretende acelerar o lançamento do novo projeto fazendo turnês pelos estados.

Na capital paulista, o ministro fica na quarta (23) e quinta-feira (24) para a estreia do Novo PAC no estado. Em seguida, o titular da Casa Civil segue com visitas ao Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, segundo informou Rui no X, antigo Twitter.

Hoje é dia de celebrar a primeira licitação do Novo PAC na Bahia! Por determinação do presidente @lulaoficial, vamos lançar o programa oficialmente em todos os estados e a BA está incluída no cronograma, que começa essa semana em SP e segue com visitas ao PI, CE, RN e PE. pic.twitter.com/bMEYLUStcu — Rui Costa (@costa_rui) August 21, 2023

O Novo PAC, foi lançado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no último dia 11 de agosto. O programa prevê um total de R$ 1,7 trilhão em investimentos até 2026.

A turnê passará por todos o estados do Brasil, com o objetivo de buscar novos investimentos privados na região.