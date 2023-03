Servidores da Abin criticam escolha de Lula para comandar órgão

As indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do delegado aposentado da Polícia Federal Luiz Fernando Corrêa e do delegado Alessandro Moretti para comandar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o primeiro como diretor-geral e o segundo como diretor adjunto, desagradaram os servidores do órgão.

A União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin (Intelis) destacou que “a gestão liderada por profissionais especializados é mais eficiente e traz melhores resultados para a sociedade e para o Estado (…) Portanto, a designação de um diretor adjunto, cuja função é gerenciar a produção de Inteligência de Estado, fora desses quadros gera receio entre os servidores do órgão”, aponta comunicado da entidade.

A nota diz ainda que “as quatro ocasiões em que a Abin foi dirigida por quadros estranhos à área da Inteligência de Estado foram marcadas por crises ou desvios de atribuição”.

A coluna “Grande Angular”, do site Metrópoles, diz que uma fonte da agência, que pediu anonimato, declarou que o clima entre os servidores com as indicações é ruim e que eles estão furiosos.

A indicação de Luiz Fernando Corrêa para diretor-geral da Abin ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal.