Silvio Almeida defende Lula após fala sobre "gratidão à África"

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, saiu em defesa de Luiz Inácio Lula da Silva após fala do presidente da República em visita a Cabo Verde, esta semana, que gerou polêmica nas redes sociais. Na ocasião, o chefe do Executivo Federal declarou ter “uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão [no Brasil]”.



“O que o presidente Lula disse foi que o Brasil tem uma dívida com África e ela tem que ser paga. Por isso o presidente tem insistido – e já falei com ele sobre isso – que a agenda de direitos humanos com África envolve o chamado direito ao desenvolvimento”, disse Silvio Almeida em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Importante voz contra o racismo, Silvio Almeida foi cobrado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que é de oposição ao Governo Federal. "Não vai ter repúdio? Nota do ministério? Você concorda com a fala, Ministro? Esclarece pra gente”, escreveu o parlamentar bolsonarista no Twitter.

O Ministro dos Direitos Humanos, @silviolual, desapareceu hoje após Lula falar sobre a África. Não vai ter repúdio? Nota do ministério? Você concorda com a fala, Ministro? Esclarece pra gente. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) July 19, 2023