Silvio Almeida fala na ONU sobre possibilidade de genocídio em Gaza | A TARDE

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, endossou as críticas feitas por Lula (PT) a Israel, em reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) na Suíça, nesta segunda-feira, 26.



"Podemos estar testemunhando o crime de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, tendo em vista as evidências de deslocamento forçado e limpeza étnica", afirmou Silvio, em seu discurso no Conselho de Direitos Humanos, na cidade suíça de Genebra.

Na semana passada, Lula disse na Etiópia que Israel promove um genocídio ao atacar a Faixa de Gaza. Desde o início do conflito no território palestino, em outubro, mais de 29 mil civis morreram no local, segundo informações das agências internacionais.