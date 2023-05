Torres queria maior efetivo da PF em cidades específicas da Bahia

O delegado Leandro Almada, ex-superintendente da Polícia Federal na Bahia durante as eleições, afirmou em depoimento que recebeu um pedido do então ministro da Justiça, Anderson Torres, para reforçar o policiamento nas ruas baianas em 30 de outubro, dia do segundo turno do pleito eleitoral, citando uma suposta "anormalidade" na compra de votos no estado.

O policial disse que recebeu uma lista de cidades específicas onde deveria acontecer o reforço do policiamento. “Houve, sim, uma relação de cidades”, disse Almada no depoimento, segundo o jornal O Globo, mas não apresentou a relação de municípios.

Na oitiva, o delegado também mencionou ter recebido uma "sugestão" para que a PF atuasse em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno das eleições, o que ele considerou inadequado e não executou.

A investigação foi aberta após a maior parte das blitzes ter sido registrada no Nordeste, onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve vantagem significativa.

Almada ainda afirmou que implementou o reforço no policiamento durante o dia da votação, mas que adotou essa medida mencionando que havia recebido um pedido semelhante do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TER-BA), que expressou preocupação com a possibilidade de tensão durante as eleições devido à polarização entre Lula e Bolsonaro.

Além disso, Almada relatou que o diretor-geral da PF na época, Márcio Nunes, também emitiu uma ordem geral para que todos os 27 superintendentes reforçassem a segurança policial no dia da eleição em seus respectivos estados.

Suspeitas

No dia do segundo turno, surgiram suspeitas de que bloqueios realizados pela PRF em estradas do Nordeste estavam dificultando a mobilidade dos eleitores. O Nordeste é uma região de forte apoio ao candidato Lula, e a Bahia é o maior colégio eleitoral da região, onde o petista obteve uma vantagem significativa nas urnas, o que contribuiu para sua vitória.

No dia 30 de outubro, a PRF realizou a parada de 324 ônibus nas estradas do Nordeste, enquanto no Centro-Oeste foram 152, no Sudeste 79, no Norte 76 e no Sul 65.